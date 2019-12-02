СЕГОДНЯ 08:57 2019-12-02T10:53:15+03:00

Комсомольчанин заплатил 100 тысяч рублей штрафа за найденные у него наркотики Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

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В Комсомольске-на-Амуре должнику пришлось расстаться с внушительной суммой денег. Речь идет о 100 тысячах рублей. Столько он должен был заплатить в виде штрафа по решению суда за хранение и употребление наркотиков.

- Штраф назначили горожанину в виде основного вида наказания в рамках уголовного дела. Мужчина знал о том, что нужно оплатить, но никаких действий не предпринимал, чтобы урегулировать вопрос, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Тогда в отношении должника началось исполнительное производство. Ему направили извещение о явке на прием, позже горожанин сам пришел в отдел. Во время визита его предупредили, что в случае неуплаты долга ему могут ограничить выезд за пределы России и даже отправить в тюрьму. Такая перспектива явно не устраивала нарушителя. Он быстро сходил домой, взял карту и вернулся, чтобы оплатить штраф посредством POS-терминала. Больше у приставов к нему претензий нет.

ИСТОЧНИК KP.RU