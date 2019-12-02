Выплату на третьего ребенка увеличат в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 09:58 2019-12-02T10:48:58+03:00

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В Хабаровском крае в 2020 году увеличат выплату на третьего ребенка. Соответствующее постановление подписал губернатор Сергей Фургал. Согласно этому документу пособие будут выплачивать в сумме 15 тысяч 248 рублей, на сегодняшний день родители получают 14 тысяч 150 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, выплаты полагаются родителям, у которых третий ребенок родился или был усыновлен после 31 декабря 2012 года. Его выплачивают до достижения ребенком трехлетнего возраста. Одно из условий получения пособия – размер среднедушевого дохода не должен превышать величину среднедушевого денежного дохода населения в крае.

Чтобы оформить выплату, пожалуйста, обратитесь в центры соцзащиты по месту жительства или в МФЦ. Документы принимают в режиме онлайн на порталах www.uslugi27.ru и www.gosuslugi.ru.

Отметим, что выплаты уже оформили и получают 11 тысяч 28 семей. В следующем году на эту меру социальной поддержки в бюджете предусмотрели 1,6 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU