СЕГОДНЯ 09:41 2019-12-02T10:50:21+03:00

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В Хабаровске выбрали «Мисс ДВЮИ МВД России». Конкурс красоты и таланта организовали в Дальневосточном юридическом институте МВД России. Торжественное мероприятие началось с церемонии открытия обновленного Культурно-досугового центра вуза.

- После того, как разрезали красную ленту в честь открытия Центра, начался конкурс красоты и таланта. За победу боролись 8 претенденток – курсанты и слушатели различных курсов. Девушки дефилировали в форменной одежде, читали монологи известных героинь из классических художественных произведений и танцевали, - прокомментировали в ДВЮИ МВД России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/747225" frameborder="0"></iframe> Курсантки в Хабаровске блеснули красотой и талантом.

Среди членов жюри были главный балетмейстер Хабаровского краевого музыкального театра Ольга Козорез, руководитель модельного агентства Дальневосточного театра Моды Анна Карпусь и партнеры конкурса. Гостем мероприятия также стал мэр города Хабаровска Сергей Кравчук. По итогам конкурса в финал вышла курсантка третьего курса факультета юриспруденции Ольга Лунина.

Первой вице-мисс стала курсантка второго курса факультета юриспруденции Татьяна Войтенко, второй вице-мисс - Галина Попова с третьего курса факультета правоохранительной деятельности. Титул «Мисс зрительских симпатий» по итогам интернет-голосования достался Анне Виноградовой с четвертого курса факультета юриспруденции. Девушек наградили путевками в один из лучших ведомственных санаториев. Другие участники получили ценные подарки и специальные призы от партнеров конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU