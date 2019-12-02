СЕГОДНЯ 10:24 2019-12-02T10:46:18+03:00

В Хабаровске закрыли на карантин по ОРВИ и пневмонии три класса Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В Хабаровске закрыли на карантин по ОРВИ и пневмонии три класса. Такую меру признали необходимой в связи с подъемом уровня заболеваемости. Занятия прервали в четвертом классе школы №68, где 10 человек заболели внебольничной пневмонией и ОРВИ.

Как сообщили в городской администрации, также на вынужденные каникулы ушли ученики классов 1Б и 2Б Академического лицея. Здесь обучаются 58 человек, из которых 17 сейчас проходят лечение.

Отметим также, что за минувшую неделю с признаками простуды к врачам обратились три тысячи 29 человек. Общий уровень заболеваемости ниже эпидемиологического порога на 28,5 процента. Ранее сообщалось, что с начала 2019 года с внебольничной пневмонией слегло больше 11 тысяч пациентов. В большинстве своем такие случаи фиксируют в Амурском районе, а также в городе Юности и Хабаровске.

ИСТОЧНИК KP.RU