В Комсомольске решили спасать фонтан «Мальчик с рыбой»

СЕГОДНЯ 11:33 2019-12-02T11:33:30+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре восстановят фонтан «Мальчик с рыбой», расположенные в парке «Судостроитель». Судьбу этого объекта решали в прямом смысле слова всем городом. Для этого специально организовали интернет-голосование.

- Горожанам предстояло выбрать вариант восстановления чаши фонтана и ремонт пешеходной аллеи парка «Судостроитель». В опросе участвовали одна тысяча 707 комсомольчан. Больше тысячи людей выбрали восстановительные работы фонтана «Мальчик с рыбой», почти 700 человек предпочли бы видеть современный фонтанный комплекс, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Что касается ремонта пешеходных аллей, то большинство горожан проголосовали за центральную пешеходную часть аллеи из брусчатки и велосипедные и роликовые дорожки из асфальтобетона. Таких оказалось одна тысяча 341 человек. За благоустройство пешеходной аллеи полностью из брусчатки отдали голоса 366 горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU