СЕГОДНЯ 12:05 2019-12-02T12:05:16+03:00

Тарифы на коммуналку в следующем году увеличат только один раз - с 1 июля

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В Хабаровском крае установили порог повышения коммунальных платежей для граждан. Соответствующее распоряжение об этом подписал главой региона. Согласно этому документу размер индексации определили на уровне четырех процентов во всех районах.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, в целом по стране максимальный допустимый рост совокупного платежа за коммуналку регулируется распоряжением, подписанным премьер-министром Дмитрием Медведевым в конце октября. Это документ стал основанием для руководителей каждого российского региона для утверждения предельных индексов во всех муниципальных образованиях конкретного края, республики или области.

На сегодняшний день в Хабаровском крае ведут работу по расчету тарифов на коммунальные услуги в 2020 году. Напомним, в этом году индексацию провели в два этапа. Так, с 1 января повысили тарифы на 1,7 процента, с 1 июля – на 2,4 процента. Это было обусловлено увеличением ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU