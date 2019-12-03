СЕГОДНЯ 00:58 2019-12-03T00:58:06+03:00

Погода в Хабаровске на 3 декабря 2019 года: днем до -11, небольшой снег Фото: Ольга КИВА

На севере Хабаровского края погода на 3 декабря устроит метель

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В Биробиджане преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -11-13.

В Хабаровске небольшой снег, на дорогах снежный накат, температура ночью от -14 до -12, днем от -11 до -9, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, порывы 15-18 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 3 декабря опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине небольшой снег. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -8-10.

В Советской Гавани и Ванино сильный снег, метель. Ветер северо-западный 20-25 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем -2-4.

В Комсомольске-на-Амуре снег. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем -6-8.

В Чегдомыне небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -12-14.

В Николаевске-на-Амуре сильный снег, метель. Ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем -2-4.

В Охотске без осадков. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -13-15.

ИСТОЧНИК KP.RU