2019-12-03T05:12:32+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае зафиксировали очаг бешенства

От опасной болезни уже погиб один кот
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае зафиксировали очаг бешенстваВ Хабаровском крае зафиксировали очаг бешенстваФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На территории Амурска зарегистрировали очаг возникновения бешенства. Из-за заболевания уже погиб бездомный кот. Об этом сообщили в краевом управлении ветеринарии.

Ветспециалисты уже проводят необходимые мероприятия по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предупреждению новых случаев болезни. Они проводят обход дворов с целью выявления животных, больных бешенством, а также животных, у которых есть признаки этого заболевания. В рамках этой работы проводят вынужденную вакцинацию собак и кошек. Местным жителям разъясняют, как действовать при обнаружении у животных признаков бешенства.

В связи со сложившейся обстановкой местных жителей убедительно просят сообщать о случаях заболевания домашних, бездомных, диких животных или их необычном поведении. Пожалуйста, передавайте информацию ветеринарным специалистам государственной ветеринарной службы. Адреса и телефоны опубликованы на сайте управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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