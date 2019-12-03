2019-12-03T05:11:37+03:00
Общество

Нелегалов из Хабаровского края принудительно выпроводили в Узбекистан и Азербайджан

В течение пяти лет они не смогут въехать на территорию России
Александр ШТААЛЬ
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Нелегалов из Хабаровского края принудительно выпроводили в Узбекистан и АзербайджанНелегалов из Хабаровского края принудительно выпроводили в Узбекистан и АзербайджанФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Хабаровском крае успешно завершилась очередная операция по выдворению иностранцев-нелегалов. На этот раз выселить с территории региона удалось четырех человек – граждан Узбекистана и Азербайджана. Нарушителей нашли во время инспектирования строек, по фактическому месту жительства, то есть в арендуемых, иногда «резиновых» помещениях. Также нелегалов находят в пунктах уличной торговли продуктами питания и на улицах города во время проверки документов, при нарушениях правил дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО, иностранцев в принудительном порядке отправляют на родину и в ближайшие пять лет они не смогут въехать на территорию России.

Нарушителей сначала доставили в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Хабаровскому краю. Потом судебные приставы сопроводили иностранцев к пункту пропуска через границу Российской Федерации и передали их сотрудникам пограничной службы ФСБ России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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