2019-12-03T05:08:36+03:00
Общество

Губернатор Еврейской автономии выразил соболезнования в связи с автокатастрофой в Забайкалье

Происшествие случилось 1 декабря, погибли 19 пассажиров автобуса
Александр ШТААЛЬ
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Губернатор Еврейской автономии выразил соболезнования в связи с автокатастрофой в ЗабайкальеГубернатор Еврейской автономии выразил соболезнования в связи с автокатастрофой в ЗабайкальеФото: Артем КИЛЬКИН
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Губернатор Еврейской автономии выразил соболезнования семьям погибших в автокатастрофе в Забайкалье. Напомним, трагедия случилась в минувшее воскресенье, 1 декабря. По предварительной информации, в Сретенском районе края с моста на реке Куэнга упал автобус. В салоне в этот момент находились 49 пассажира. Из них 19 погибли.

- Мы искренне скорбим и сопереживаем безутешному горю тех, кто потерял в этой трагедии своих родных и близких. Желаем скорого и полного выздоровления всем, кто в ней пострадал, - говорится в телеграмме, которую Александр Левинталь направил главе Забайкальского края Александру Осипову.

Напомним, также соболезнования в связи с трагедией выразил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Слова поддержки прозвучали и в Комсомольске-на-Амуре.

Напомним, пока основная версия случившегося – во время движения лопнуло колесо автобуса. По факту аварии уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».

ИСТОЧНИК KP.RU

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