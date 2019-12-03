В Хабаровском крае «От теплого сердца» одели к зиме больше тысячи нуждающихся людей

СЕГОДНЯ 03:49 2019-12-03T03:49:23+03:00

Неравнодушные люди приносили теплые вещи, в том числе и сделанные своими руками

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В Хабаровском крае с 10 октября по 30 ноября прошла благотворительная акция «От теплого сердца». Ее участники принесли зимние вещи для людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. Благодаря неравнодушным жителям региона удалось одеть к зиме одну тысячу 210 человек

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, акцию по сбору вещей для нуждающихся проводят с 2017 года. Участники этого мероприятия приносили теплые шапки, шарфы, носки, рукавицы и другие теплые вещи. В этом году к акции присоединились образовательные организации, некоммерческий сектор и индивидуальные предприниматели.

Отметим также, что жители края приносили не только купленные или бывшие в употреблении вещи, но и предметы одежды, сделанные своими руками. Например, для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, вязали рукавицы, носки, манишки и даже платья.

ИСТОЧНИК KP.RU