СЕГОДНЯ 04:22 2019-12-03T04:56:31+03:00

Грузовик с прицепом и две иномарки попали в аварию в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В Хабаровске на улице Воронежской в аварию попали две легковые машины и грузовой автомобиль с полуприцепом. Дорожное происшествие случилось вчера утром, 2 декабря. По предварительной информации автомобиль Toyota Allion в районе дома №144 по улице Воронежской врезался в машину Toyota Raum. Первая иномарка ехала в сторону улицы Совхозной, вторая - в попутном направлении.

Как сообщил информированный источник, автолюбительница, находившаяся за рулем Toyota Allion, не выдержала дистанцию и протаранила второй автомобиль, который остановился для поворота налево на прилегающую территорию. Потом машина Toyota Allion продолжила бесконтрольное движение и врезалась в двигающийся автомобиль Scania с полуприцепом Каssвонrеr Ruslаn. После этого иномарка налетела на световую опору.

В аварии пострадали водитель машины Toyota Allion и пассажир из автомобиля Toyota Raum. У первой диагностировали сотрясение головного мозга, у второй - травму головы и ушиб таза. В отношении водителя Toyota Allion составили административный протокол.

Водителей в Хабаровске убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU