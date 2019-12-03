Пострадавшие от паводка в Хабаровском крае покупают себе жилье

СЕГОДНЯ 04:42 2019-12-03T05:33:56+03:00

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В Хабаровском крае продолжается кампания по выплате компенсаций пострадавшим во время паводка. Речь идет о тех людях, кому нужно либо провести ремонт в своем жилье, либо купить новое взамен утраченного. В первом случае 100 подтопленцам уже выплатили около 33,6 миллиона рублей.

- Жители, утратившие свое жилье во время наводнения, уже начали заключать первые договоры на покупку нового жилья. К слову, в случае покупки недвижимости деньги пострадавшим напрямую не дают. Работа идет непосредственно с продавцами жилья, сделки оформляют через МФЦ. Таким образом оплата прошла по четырем договорам на общую сумму восемь миллионов 700 тысяч рублей. Жители края приобрели четыре жилых площади. На регистрации находится еще 17 сделок, - отметили в министерстве социальной защиты населения края.

Напомним, что заявления на предоставление выплат принимают в учреждениях социальной защиты. На 1 декабря 2019 года в списке пострадавших от наводнения домов были 913 жилых помещений. Из них 511 нуждаются в ремонте, а 402 признали утраченными.

ИСТОЧНИК KP.RU