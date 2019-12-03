2019-12-03T05:33:56+03:00
Общество

Пострадавшие от паводка в Хабаровском крае покупают себе жилье

Деньги на приобретение напрямую подтопленцам не дают, сделки оформляют через МФЦ
Ольга КИВА
Поделиться:
Пострадавшие от паводка в Хабаровском крае покупают себе жильеПострадавшие от паводка в Хабаровском крае покупают себе жильеФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае продолжается кампания по выплате компенсаций пострадавшим во время паводка. Речь идет о тех людях, кому нужно либо провести ремонт в своем жилье, либо купить новое взамен утраченного. В первом случае 100 подтопленцам уже выплатили около 33,6 миллиона рублей.

- Жители, утратившие свое жилье во время наводнения, уже начали заключать первые договоры на покупку нового жилья. К слову, в случае покупки недвижимости деньги пострадавшим напрямую не дают. Работа идет непосредственно с продавцами жилья, сделки оформляют через МФЦ. Таким образом оплата прошла по четырем договорам на общую сумму восемь миллионов 700 тысяч рублей. Жители края приобрели четыре жилых площади. На регистрации находится еще 17 сделок, - отметили в министерстве социальной защиты населения края.

Напомним, что заявления на предоставление выплат принимают в учреждениях социальной защиты. На 1 декабря 2019 года в списке пострадавших от наводнения домов были 913 жилых помещений. Из них 511 нуждаются в ремонте, а 402 признали утраченными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Китайские фотографы устроят «охоту» на тигра в Хабаровском крае
Спасенных от вымирания ибисов собираются из Китая переселить в Хабаровский край
Грузовик с прицепом и две иномарки попали в аварию в Хабаровске
В Хабаровском крае «От теплого сердца» одели к зиме больше тысячи нуждающихся людей
В Хабаровске сядет на скамью подсудимых кровожадная маникюрша «Леди Коготок»
Губернатор Еврейской автономии выразил соболезнования в связи с автокатастрофой в Забайкалье
Нелегалов из Хабаровского края принудительно выпроводили в Узбекистан и Азербайджан
В Хабаровском крае зафиксировали очаг бешенства
Погода в Хабаровске на 3 декабря 2019 года: днем до -11, небольшой снег
В Хабаровском крае установили порог повышения коммунальных платежей для граждан
В Комсомольске решили спасать фонтан «Мальчик с рыбой»
В Биробиджане установят 25-метровую елку к Новому году
В Хабаровске закрыли на карантин по ОРВИ и пневмонии три класса
Выплату на третьего ребенка увеличат в Хабаровском крае
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,4%
Курсантки в Хабаровске блеснули красотой и талантом
Комсомольчанин заплатил 100 тысяч рублей штрафа за найденные у него наркотики
В Хабаровске осудят любителей брать деньги с чужих счетов
Губернатор Хабаровского края выразил соболезнования в связи с трагедией в Забайкальском крае