В Еврейской автономии региональный маткапитал продлили до 2024 года

СЕГОДНЯ 06:18 2019-12-03T08:31:42+03:00

Финансовую поддержку получат родители, у которых родился второй ребенок после 1 января 2019 года

Изменить размер текста: A A

В Еврейской автономии приняли закон о продлении до 2024 года действия регионального материнского капитала на второго ребенка. Напомним, закон, согласно которому родители могут рассчитывать на финансовую поддержку, в регионе приняли в феврале этого года. Ранее региональный маткап планировали выдавать до 31 декабря 2021 года.

- Родители, у которых после 1 января 2019 родился второй ребенок, могут получить кроме федерального материнского капитала еще и 136 тысяч рублей регионального. Эту сумму выплачивают на условиях софинансирования из расчета: один процент – это средства из регионального бюджета и 99 процентов – деньги из федеральной казны, - прокомментировали в Заксобрании ЕАО.

К слову, в 2019 году за сертификатом обратились родители 28 малышей. Эти деньги они могут потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка или детей, покупку товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество ребенка-инвалида.

ИСТОЧНИК KP.RU