2019-12-03T08:30:35+03:00
Происшествия

Расхитителей ливневок в Хабаровске поймали на превышении скорости

Пропавшее имущество нашли во время осмотра автомобиля
Александр ШТААЛЬ
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Расхитителей ливневок в Хабаровске поймали на превышении скоростиРасхитителей ливневок в Хабаровске поймали на превышении скоростиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Хабаровске полицейские ночью остановили нарушителей правил дорожного движения. Водитель превысил скорость. В салоне кроме него также находился пассажиры, оба они заметно нервничали во время общения с автоинспекторами.

- Поведение показалось подозрительным, поэтому машину нарушителей решили на всякий случай осмотреть. Как выяснилось позже, не зря полицейские начали эту процедуру - в багажнике автомобиля они нашли четыре металлических решетки ливневой канализации. Водителя и пассажира доставили в отдел полиции, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Оба задержанных - жители села Осиновая речка Хабаровского района. Одному из них 22 года и ранее его уже судили за кражи, второму 19 лет и он впервые попал в поле зрения правоохранителей.

Выяснилось, что фигуранты забрали решетки на улице профессора Даниловского. Сами подозреваемые признались, что промышляли незаконно в течение пяти дней, успели прикарманить десять ливневок, из которых шесть уже определили в пункты приема металлолома. В отношении задержанных возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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