Под Комсомольском столкнулись «лоб в лоб» автобус и легковое авто

СЕГОДНЯ 07:24 2019-12-04T07:24:28+03:00

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В Хабаровском крае на трассе «Комсомольск-на-Амуре – Селихино» 3 декабря «лоб в лоб» столкнулись автобус и легковое авто. По предварительной информации, пассажирский транспорт ехал из Хабаровска в город Юности. Водитель-женщина автомобиля Toyota Ipsum выехала на встречную полосу, чтобы обогнать едущую впереди машину. Однако автолюбительница не успела завершить маневр, ее иномарка врезалась в автобус.

Как сообщили в пресс-службе ДВРПСО, легковое авто от удара отбросило в кювет. Автолюбительница зажало в искореженной машине. Чтобы достать пострадавшую, вызвали спасателей. За 15 минут специалисты с помощью гидравлического инструмента разрезали кузов иномарки и вызволили женщину. Жертву аварии в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Известно, что в дорожном происшествии не пострадали водитель и пассажиры автобуса. Сам пассажирский транспорт получил серьезное повреждение в передней части. Людей с места аварии доставили в пункт назначения на другом автобусе. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU