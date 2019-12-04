2019-12-04T12:56:24+03:00
Общество

Под Хабаровском дошколята вступили в ряды кадетов

На церемонии посвящения детсадовцам одели специальные береты
Ольга КИВА
Поделиться:
Под Хабаровском дошколята вступили в ряды кадетов ФОТО: Администрация Хабаровский районПод Хабаровском дошколята вступили в ряды кадетов ФОТО: Администрация Хабаровский район
Изменить размер текста:

В селе Некрасовка Хабаровского района 3 декабря прошла церемония посвящения дошколят в кадеты. Мероприятие устроили в детском саду №2, где в этом году открыли кадетскую группу. В торжественной обстановке дети произнесли клятву и получили звание настоящих юных кадетов.

- С этого началась реализация долгосрочного проекта «Юный кадет». Ее авторы - педагоги и родители. Для ребят уже придумали символику – эмблему и флаг, также сшили форму. В течение трех лет, именно на этот период рассчитан проект, 22 воспитанника средней группы №12 будут с гордостью носить форму и береты, готовиться к настоящей кадетской жизни, - рассказали в администрации Хабаровского района.

В рамках проекта с ребятами уже занимаются по спецпрограмме. Им рассказывают об истории кадетского движения, правилах поведения, правах и обязанностях кадетов. Также детки изучают историю страны и ее символику, на уроках физкультуры осваивают элементы строевой подготовки, на музыкальных занятиях разучивают патриотические песни.

В планах занятия, посвященные изучению фольклора и традиций русского народа, знакомство с военными профессиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Торговцев в Хабаровском крае предупредили о последствиях торговли жевательным никотином
«Чем можно и нужно гордиться?»: в Хабаровске школьники написали итоговое сочинение
В Хабаровском крае у домовладельца забрали больше двух килограммов наркотиков
Биробиджанскую «управляйку» наказали за захламленные дворы на улице Школьной
В Комсомольске в горящей квартире на 10 этаже нашли тело мужчины и труп собаки
В Комсомольске задержали гаражного хранителя боеприпасов
В биробиджанской школе закрыли столовую из-за коммунального бедствия
Инвестпроект «Росатома» планируют освоить в Хабаровском крае
Под Комсомольском столкнулись «лоб в лоб» автобус и легковое авто
Семья в Биробиджане почти зашла в горящий дом
Водители иномарок пострадали в лобовом столкновении в Хабаровске
Хабаровчан спрашивают, как преодолеть социальное неравенство
В Хабаровске осудят двух подозреваемых в изнасиловании женщины
В Хабаровском крае осудили пьяного пассажира поезда, оскорбившего полицейского