Под Хабаровском дошколята вступили в ряды кадетов

СЕГОДНЯ 12:56 2019-12-04T12:56:24+03:00

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В селе Некрасовка Хабаровского района 3 декабря прошла церемония посвящения дошколят в кадеты. Мероприятие устроили в детском саду №2, где в этом году открыли кадетскую группу. В торжественной обстановке дети произнесли клятву и получили звание настоящих юных кадетов.

- С этого началась реализация долгосрочного проекта «Юный кадет». Ее авторы - педагоги и родители. Для ребят уже придумали символику – эмблему и флаг, также сшили форму. В течение трех лет, именно на этот период рассчитан проект, 22 воспитанника средней группы №12 будут с гордостью носить форму и береты, готовиться к настоящей кадетской жизни, - рассказали в администрации Хабаровского района.

В рамках проекта с ребятами уже занимаются по спецпрограмме. Им рассказывают об истории кадетского движения, правилах поведения, правах и обязанностях кадетов. Также детки изучают историю страны и ее символику, на уроках физкультуры осваивают элементы строевой подготовки, на музыкальных занятиях разучивают патриотические песни.

В планах занятия, посвященные изучению фольклора и традиций русского народа, знакомство с военными профессиями.

ИСТОЧНИК KP.RU