В ЕАО одобрили ледовую переправу между селом Нижнеленинское и Тунцзяном
В Еврейской автономии освидетельствовали ледовую переправу в Ленинском районе. Она соединят село Нижнеленинское и китайский город Тунцзян. Временная дорога будет работать с понедельника по субботу включительно с 9:00 до 17:30. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.
По информации, предоставленной в чрезвычайном ведомстве, ледовую переправу осмотрели участники двусторонней комиссии. В нее вошли эксперты из России и Китая. Они подтвердили ее безопасность и надежность.
Для справки: длина сооружения составляет 550 метров, ширина - 6,3 метра. Объект может выдержать груз весом до 44 тонн. В целях повышения безопасности тех, кто планирует поездку по льду, на объекте есть информационные материалы на русском и китайском языках.
Как отметил Сергей Курикалов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по ЕАО, в течение всего периода эксплуатации наплавного моста понтонного типа инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам региона будут следить за безопасностью сооружения.
ИСТОЧНИК KP.RU