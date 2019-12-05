СЕГОДНЯ 04:02 2019-12-05T04:02:14+03:00

В ЕАО одобрили ледовую переправу между селом Нижнеленинское и Тунцзяном Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

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В Еврейской автономии освидетельствовали ледовую переправу в Ленинском районе. Она соединят село Нижнеленинское и китайский город Тунцзян. Временная дорога будет работать с понедельника по субботу включительно с 9:00 до 17:30. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

По информации, предоставленной в чрезвычайном ведомстве, ледовую переправу осмотрели участники двусторонней комиссии. В нее вошли эксперты из России и Китая. Они подтвердили ее безопасность и надежность.

Для справки: длина сооружения составляет 550 метров, ширина - 6,3 метра. Объект может выдержать груз весом до 44 тонн. В целях повышения безопасности тех, кто планирует поездку по льду, на объекте есть информационные материалы на русском и китайском языках.

Как отметил Сергей Курикалов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по ЕАО, в течение всего периода эксплуатации наплавного моста понтонного типа инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам региона будут следить за безопасностью сооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU