2019-12-05T04:33:43+03:00
Общество

В Хабаровске авиадебошир пытался ударить девушку и рвался в кабину пилотов

Когда пассажира бизнес-класса задержали, он пожелал ехать в отделение на «нормальной машине», а не в спецавтомобиле с решетками
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске авиадебошир пытался ударить девушку и рвался в кабину пилотовВ Хабаровске авиадебошир пытался ударить девушку и рвался в кабину пилотовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Хабаровске очередной авиадебошир вышел из самолета под конвоем. Мужчина прибыл в краевую столицу из Новосибирска. Во время полета успел прилично выпить, не понятно, то ли от страха, то ли по другими причинам. Только когда хмельное начало действовать, пассажир стал агрессивными, начал оскорблять девушку, которая сидела в соседнем кресле.

- Попутчица пересела от греха подальше, но продолжала слышать в свой адрес нецензурную лексику. Успокоить беспокойного клиента попытали бортпроводники, но у них ничего не получилось. Мало того, смутьян решил прорваться в кабину пилотов, а потом и к аварийному выходу, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по Хабаровскому краю.

В Хабаровске авиадебошир пытался ударить девушку и рвался в кабину пилотов.! другой источник

В итоге экипажу ничего другого не оставалось, как вызвать полицейских. Они задержали дебошира и доставили в отдел. При этом нарушитель поинтересовался у них, можно ли ему ехать в «нормальной машине», а не в спецавтомобиле с решетками. Проходить медицинское освидетельствование мужчина отказался. Его поместили в спецприемник для административно задержанных и начали в отношении него административное и уголовное разбирательства.

Чуть ранее стало известно о задержании в Хабаровске сразу семи авиадебоширов - жителей Бурятии. Они пытали подняться на борт самолета, будучи нетрезвыми. При этом некоторые из них не могли передвигаться самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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