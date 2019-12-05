2019-12-05T05:02:57+03:00
Общество

В столовой биробиджанской школы начали вскрывать полы

Специалисты уложат новые трубы после случившейся коммунальной аварии
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В столовой биробиджанской школы начали вскрывать полыВ столовой биробиджанской школы начали вскрывать полыФото: администрация Биробиджана
Изменить размер текста:

В школе №4 в Биробиджане случилась коммунальная авария, из-за которой пришлось закрыть столовую. Воду попытались откачать силами МУП «Водоканал», но нужного результата данная работа не дала. В итоге решили вскрывать полы, чтобы провести ремонт.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, столовая закрыта с 4 декабря. Подрядная организация уже приступила к работам. Специалисты начали вскрывать полы, чтобы в дальнейшем уложить трубы. Пока основная задача рабочих - увести воду из пищеблока.

Специалисты уложат трубы, благодаря которым вода стоять в столовой не будет. Потом начнутся восстановительные работы в помещении. С этой задачей планируют справиться течение 10 дней.

Напомним, что вопрос питания школьников в период, пока будет закрыта столовая, решают совместно с региональным управлением Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровске пройдет ярмарка вакансий для водителей
В Хабаровском крае река изменила русло и смыла полкладбища
В Хабаровске утвердили проект самого большого в России аквапарка
В Хабаровске авиадебошир пытался ударить девушку и рвался в кабину пилотов
В ЕАО одобрили ледовую переправу между селом Нижнеленинское и Тунцзяном
Четырех детей отправили из Хабаровска в Корею на бесплатные операции на сердце
В Биробиджане часть домов 5 декабря остались без воды
В Хабаровске на водителя, отверткой отбивавшегося от полицейских, завели два уголовных дела
После аварии в Хабаровске осталось полмашины и не стало человека
В ЕАО возобновил работу пункт пропуска «Нижнеленинское»
Погода в Хабаровске на 5 декабря 2019 года: днем до -16, без осадков
Под Хабаровском дошколята вступили в ряды кадетов
Торговцев в Хабаровском крае предупредили о последствиях торговли жевательным никотином
«Чем можно и нужно гордиться?»: в Хабаровске школьники написали итоговое сочинение
В Хабаровском крае у домовладельца забрали больше двух килограммов наркотиков
Биробиджанскую «управляйку» наказали за захламленные дворы на улице Школьной
В Комсомольске в горящей квартире на 10 этаже нашли тело мужчины и труп собаки
В Комсомольске задержали гаражного хранителя боеприпасов
В биробиджанской школе закрыли столовую из-за коммунального бедствия
Инвестпроект «Росатома» планируют освоить в Хабаровском крае
Под Комсомольском столкнулись «лоб в лоб» автобус и легковое авто
Семья в Биробиджане почти зашла в горящий дом
Водители иномарок пострадали в лобовом столкновении в Хабаровске
Хабаровчан спрашивают, как преодолеть социальное неравенство
В Хабаровске осудят двух подозреваемых в изнасиловании женщины
В Хабаровском крае осудили пьяного пассажира поезда, оскорбившего полицейского