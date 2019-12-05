В столовой биробиджанской школы начали вскрывать полы

СЕГОДНЯ 05:02 2019-12-05T05:02:57+03:00

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В школе №4 в Биробиджане случилась коммунальная авария, из-за которой пришлось закрыть столовую. Воду попытались откачать силами МУП «Водоканал», но нужного результата данная работа не дала. В итоге решили вскрывать полы, чтобы провести ремонт.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, столовая закрыта с 4 декабря. Подрядная организация уже приступила к работам. Специалисты начали вскрывать полы, чтобы в дальнейшем уложить трубы. Пока основная задача рабочих - увести воду из пищеблока.

Специалисты уложат трубы, благодаря которым вода стоять в столовой не будет. Потом начнутся восстановительные работы в помещении. С этой задачей планируют справиться течение 10 дней.

Напомним, что вопрос питания школьников в период, пока будет закрыта столовая, решают совместно с региональным управлением Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU