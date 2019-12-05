2019-12-05T06:00:01+03:00
Общество

В Хабаровском крае река изменила русло и смыла полкладбища

От могилы создателя карты Шантарских островов осталась только каменная плита
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровском крае река изменила русло и смыла полкладбищаВ Хабаровском крае река изменила русло и смыла полкладбищаФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
Изменить размер текста:

На острове Большой Шантар закончился полевой сезон, итоги которого подвели накануне. Специалисты отчитались, что в этом году приводили в порядок поселковое кладбище на острове. Они убрали старые погнившие ветви, поправили и покрасили оградки.

Как отметили в ФГБУ «Заповедное Приамурье», погост находится на возвышенности, в одном километре на север от метеостанции, в устье реки Якшина.Полвека назад здесь было поселение, которое решили ликвидировать. За то время, что здесь не жили люди, река Якшина поменяла русло и теперь методично подмывает старое кладбище, основанное еще в начале 20 века.

Участники мероприятий, проводимых во время полевого сезона, также вспомнили о том, что 70 лет назад на этом кладбище похоронили создателей карты Шантарских островов. Тогда начальник партии И.В. Нагорных и его проводник Г.И. Чепалов работали в составе геодезической экспедиции под руководством легендарного Г.А. Федосеева, автора романов «Смерть меня подождет», «Злой дух Ямбуя».

На кладбище решили найти могилу Нагорных, но не смогли. Ныне живущие в поселке Чегдомын переселенцы с острова рассказали, что река, изменив русло, унесла в вечность более чем пол-кладбища, включая и могилу Нагорных. Позже каменную плиту с захоронения все-таки нашли на территории погоста под старыми годами копившимся ветками. Теперь в планах к следующему сезону изготовить достойную металлическую оградку для найденной плиты, отметить ее геодезической символикой. Она будет служить напоминанием о достижениях специалистов. По итогу работы на карту нанесли координаты всех уцелевших захоронений.

К слову, пока на острове находятся более 20 погостов. Недалеко от одного из них нашли лежащий полутораметровый деревянный католический крест. Возможно это напоминание об американских китобоях конца 19-го века. Это новая загадка, которую ученые собираются разгадать в следующем полевом сезоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровске пройдет ярмарка вакансий для водителей
В Хабаровске утвердили проект самого большого в России аквапарка
В столовой биробиджанской школы начали вскрывать полы
В Хабаровске авиадебошир пытался ударить девушку и рвался в кабину пилотов
В ЕАО одобрили ледовую переправу между селом Нижнеленинское и Тунцзяном
Четырех детей отправили из Хабаровска в Корею на бесплатные операции на сердце
В Биробиджане часть домов 5 декабря остались без воды
В Хабаровске на водителя, отверткой отбивавшегося от полицейских, завели два уголовных дела
После аварии в Хабаровске осталось полмашины и не стало человека
В ЕАО возобновил работу пункт пропуска «Нижнеленинское»
Погода в Хабаровске на 5 декабря 2019 года: днем до -16, без осадков
Под Хабаровском дошколята вступили в ряды кадетов
Торговцев в Хабаровском крае предупредили о последствиях торговли жевательным никотином
«Чем можно и нужно гордиться?»: в Хабаровске школьники написали итоговое сочинение
В Хабаровском крае у домовладельца забрали больше двух килограммов наркотиков
Биробиджанскую «управляйку» наказали за захламленные дворы на улице Школьной
В Комсомольске в горящей квартире на 10 этаже нашли тело мужчины и труп собаки
В Комсомольске задержали гаражного хранителя боеприпасов
В биробиджанской школе закрыли столовую из-за коммунального бедствия
Инвестпроект «Росатома» планируют освоить в Хабаровском крае
Под Комсомольском столкнулись «лоб в лоб» автобус и легковое авто
Семья в Биробиджане почти зашла в горящий дом
Водители иномарок пострадали в лобовом столкновении в Хабаровске
Хабаровчан спрашивают, как преодолеть социальное неравенство
В Хабаровске осудят двух подозреваемых в изнасиловании женщины
В Хабаровском крае осудили пьяного пассажира поезда, оскорбившего полицейского