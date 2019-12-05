В Хабаровском крае река изменила русло и смыла полкладбища

СЕГОДНЯ 06:00 2019-12-05T06:00:01+03:00

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На острове Большой Шантар закончился полевой сезон, итоги которого подвели накануне. Специалисты отчитались, что в этом году приводили в порядок поселковое кладбище на острове. Они убрали старые погнившие ветви, поправили и покрасили оградки.

Как отметили в ФГБУ «Заповедное Приамурье», погост находится на возвышенности, в одном километре на север от метеостанции, в устье реки Якшина.Полвека назад здесь было поселение, которое решили ликвидировать. За то время, что здесь не жили люди, река Якшина поменяла русло и теперь методично подмывает старое кладбище, основанное еще в начале 20 века.

Участники мероприятий, проводимых во время полевого сезона, также вспомнили о том, что 70 лет назад на этом кладбище похоронили создателей карты Шантарских островов. Тогда начальник партии И.В. Нагорных и его проводник Г.И. Чепалов работали в составе геодезической экспедиции под руководством легендарного Г.А. Федосеева, автора романов «Смерть меня подождет», «Злой дух Ямбуя».

На кладбище решили найти могилу Нагорных, но не смогли. Ныне живущие в поселке Чегдомын переселенцы с острова рассказали, что река, изменив русло, унесла в вечность более чем пол-кладбища, включая и могилу Нагорных. Позже каменную плиту с захоронения все-таки нашли на территории погоста под старыми годами копившимся ветками. Теперь в планах к следующему сезону изготовить достойную металлическую оградку для найденной плиты, отметить ее геодезической символикой. Она будет служить напоминанием о достижениях специалистов. По итогу работы на карту нанесли координаты всех уцелевших захоронений.

К слову, пока на острове находятся более 20 погостов. Недалеко от одного из них нашли лежащий полутораметровый деревянный католический крест. Возможно это напоминание об американских китобоях конца 19-го века. Это новая загадка, которую ученые собираются разгадать в следующем полевом сезоне.

ИСТОЧНИК KP.RU