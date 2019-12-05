В Хабаровске пройдет ярмарка вакансий для водителей

СЕГОДНЯ 06:29 2019-12-05T06:29:26+03:00

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В Хабаровске пройдет ярмарка вакансий «Пассажирские автоперевозки». Мероприятие нацелено в основном на людей, умеющих управлять машинами. При этом приглашают на мероприятие водителей всех категория. Об этом сообщили в краевом комитете по труду и занятости населения.

Ярмарка пройдет в среду 11 декабря с 10 до 12 часов. Заинтересованных лиц приглашают в КГКУ Центр занятости населения Хабаровска и Хабаровского района по адресу: улица Нагишкина, 9, кабинет 214. Более подробная информация об участии в ярмарке «Пассажирские автоперевозки» по телефону (4212) 75-21-66.

Отметим также, что у водителей будет возможность пройти обучение по категории «Д» за счет Центра занятости. Участвовать в ярмарке могут как соискатели, которые находятся в поиске работы, так и те, кто только собирается сменить работу и только присматривает варианты.

ИСТОЧНИК KP.RU