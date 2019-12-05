Москвичей на Новом Арбате покормили рыбой и медом из Хабаровского края

СЕГОДНЯ 06:55 2019-12-05T08:23:43+03:00

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Хабаровский край стал участником масштабного фестиваля «Дни Дальнего Востока», который проходит в Москве на Новом Арбате. Регион представляют три компании-участника, которые решили накормить жителей столицы рыбой, дикоросами, а также медом и вареньем. В целом производители 11 дальневосточных регионов привезли на ярмарку порядка 240 тонн продукции.

Как отметил Юрий Трутнев, вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в ДФО, основными идеями фестиваля были покормить москвичей дальневосточной рыбой, угостить таежным медом, напоить чаем, а также больше рассказать гостям и жителям Москвы о Дальнем Востоке. Во время фестиваля посетителей знакомят с обычаями, ремеслами и бытом коренных и малочисленных народов.

Фестиваль сопровождают красочные шоу и представления. На сценах, установленных между торговыми рядами на Новом Арбате, от Хабаровского края уже выступили трио «Славянская душа», арт-группа «Диапазон», аниматоры на ходулях «Найт-фолл» и мастера декоративно-прикладного искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU