2019-12-05T08:22:26+03:00
Происшествия

Пьяная автолюбительница устроила аварию на перекрестке в Хабаровске

Происшествие случилось на пересечении улиц Ленина и Калинина
Александр ШТААЛЬ
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Пьяная автолюбительница устроила аварию на перекрестке в ХабаровскеПьяная автолюбительница устроила аварию на перекрестке в ХабаровскеФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В Хабаровске в минувшие сутки, 4 декабря, на пересечении улиц Ленина и Калинина столкнулись две иномарки - Nissan Bluebird и Nissan Tiida Latio. По предварительной информации, происшествие случилось вечером. Первая машина двигалась по улице Калинина в сторону переулка Конечный, водитель-женщина не уступила дорогу на перекрестке и врезалась в автомобиль Nissan Tiida Latio, которая двигалась по улице Ленина.

Как сообщил информированный источник, за рулем машины Nissan Bluebird находилась нетрезвая женщина. Этот факт подтвердили путем медицинского освидетельствования. Права автолюбительница получила в 2019 году. В отношении нее уже составили административный протокол. В аварии пострадал водитель автомобиля Nissan Tiida Latio, у которого диагностировали ушиб мягких тканей головы.

Водителей в Хабаровске убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Пожалуйста, не садитесь за руль в нетрезвом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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