2019-12-05T08:21:21+03:00
Здоровье

Путешественников из Хабаровского края предупреждают о бубонной чуме в Китае

На территории сопредельного государства зарегистрировали уже четвертый случай
Ольга КИВА
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Путешественников из Хабаровского края предупреждают о «бубонной чуме» в КитаеПутешественников из Хабаровского края предупреждают о «бубонной чуме» в КитаеФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
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Жителей Хабаровского края, которые собираются в путешествие по Китаю, предупреждают о бубонной чуме. На территории сопредельного государства зафиксировали уже четвертый случай заболевания. Данные предоставлены Комитетом по здравоохранению автономного района Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики по состоянию на 27 ноября 2019 года.

- По предварительной информации, один из зараженных - житель Аймака Уланчаб. Его доставили в общественный госпиталь Сыцзыванци с диагнозом «бубонная чума». На территории КНР уже проводят комплекс мер, направленных на недопущение распространения инфекции, - прокомментировали в краевом управлении Роспотребнадзора.

Жителей Хабаровского края, планирующих поездки в Китай, убедительно просят учитывать вышеизложенную информацию. Отметим также, что специалисты Роспотребнадзора уже приняли дополнительные меры в пунктах пропуска через государственную границу, направленные на снижение рисков заноса инфекции на территорию России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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