СЕГОДНЯ 08:26 2019-12-05T08:26:38+03:00

Два гаража сгорели во дворе многоквартирника в ЕАО Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

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В селе Амурзет рано утром 5 декабря пожарных вызвали местные жители, которые увидели, как горят гаражи. Из поступившего сообщения было ясно, что происшествие случилось во дворе многоквартирного дома, расположенного на улице Калинина.

- Прибывшие огнеборцы увидели, что горят два рядом стоящих закрытых деревянных гаража. Неэлектрифицированные конструкции были обшиты железом. Пожарные не дали пламени перекинуться боксы, которые находились поблизости. Вместе с гаражами огонь также уничтожил две легковые машины. Из людей никто не пострадал, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

На месте происшествия уже работают сотрудники пожарной инспекции. Пока основной версией называют поджог. Проверка по факту случившегося продолжается. Специалисты устанавливают ущерб причиненный пламенем.

ИСТОЧНИК KP.RU