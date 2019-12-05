2019-12-05T08:56:19+03:00
Здоровье

В Хабаровском крае за неделю больше шести тысяч человек заболели ОРВИ

Это почти на два процента больше, чем в этот же период в прошлом году
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае за неделю больше шести тысяч человек заболели ОРВИВ Хабаровском крае за неделю больше шести тысяч человек заболели ОРВИФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Хабаровском крае зафиксировали больше шести тысяч случаев ОРВИ. Это данные за предыдущую неделю. В целом этот показатель на 1,8 процентов больше чем за тот же период прошлого года. В целом же заболеваемость ниже эпидпорога на 15,4 процента.

- Отметим, что больше всего заболевших в регионе среди детей до 15 лет. Взрослые реже обращаются за медпомощью, особенно если заболевание проходит в легкой форме. Жителей края призывают обращаться к врачу, если есть недомогание, - отметили в региональном минздраве.

Отметим, что в регионе жители продолжают болеть внебольничными пневмониями. С начала года диагноз получили более 11,2 тысяч человек. Больше всего пациентов с таким заболеванием в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Амурском районе. Нередко пневмония появляется в форме осложнения после перенесённой ОРВИ.

Напомним, в регионе работает телефонная «горячая линия» по вопросам профилактики респираторных инфекций. На вопросы жителей отвечают специалисты регионального минздрава. Получить консультацию можно по телефону 40-22-01 в рабочие дни с 9:00 до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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