В Комсомольске во время метели погиб рыбак

СЕГОДНЯ 09:24 2019-12-05T09:24:23+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре во время метели погиб рыбак. По предварительной информации, 59-летний мужчина, невзирая на плохую погоду, отправился ловить рыбу в район Мылкинской дамбы. Когда он не вернулся домой, родные начали бить тревогу.

- Поисками занялись спасатели Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России и полицейские. Работать в условия непогоды было очень сложно. На сегодняшний день известно, что правоохранители в ближайшее время проведут опознание и выяснят причины гибели рыбака, - прокомментировали в пресс-службе ФГКУ «ДВРПСО».

Отметим, что труп мужчины обнаружили с снегу. К слову, в районе Мылкинской дамбы его глубина местами доходит до метра. Жителей края убедительно просят не пренебрегать правилами безопасности и воздержаться от рыбалки, если на улице плохая погода, идут осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU