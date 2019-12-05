Хабаровчанин заявил об исчезновении супруги и стал подозреваемым в убийстве

СЕГОДНЯ 09:53 2019-12-05T09:53:40+03:00

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В Хабаровске на скамью подсудимых сядет горожанин, которого обвиняют в убийстве жены. По предварительной информации, 31-летний фигурант сначала выступал в роли заявителя. В апреле 2019 года он пришел в полицию и рассказал, что его супруга исчезла.

- По данному факту возбудили уголовное дело, начались разбирательства. Позже выяснилось, что к исчезновению женщины причастен сам супруг. Сначала он отрицал свою вину, но доказательства в этом случае оказались убедительнее. Обвиняемый написал явку с повинной, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Со слов фигуранта, они с женой поругались. В разгар ссоры он настолько разозлился н женщину, что задушил ее. Потом он решил скрыть следу преступления и с этой целью вывез тело из квартиры и спрятал его в лесополосе в районе поселка Бычиха. На сегодняшний день материалы дела находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU