С пистолетом в руках посетитель кафе в Биробиджане требовал бесплатный ужин

СЕГОДНЯ 10:22 2019-12-05T10:22:11+03:00

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В Биробиджане вечер 4 декабря оказался немного нервным для работников одного из местных кафе. К ним зашел странный посетитель с пистолетом в руках. Он угрожал оружием официанту и требовал накормить его бесплатно ужином. Однако вскоре гость покинул помещение.

- Сотрудники заведения успели нажать тревожную кнопку, передать сигнал на пульт вневедомственной охраны. Директор кафе обрисовал им ситуацию. Тогда правоохранители решили проверить близлежащую территорию. Их сопровождал руководитель того самого кафе, - прокомментировали в пресс-службе Росгвардии в ЕАО.

На одной из остановок дебошира удалось найти. Это был 22-летний местный житель. Он не реагировал на требования сотрудников вневедомственной охраны пройти в служебный автомобиль, а потом попытался скрыться. Чтобы задержать его, пришлось применить физическую силу. При обыске у него нашли пневматический пистолет. По факту случившегося проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU