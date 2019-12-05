«Помочь, нельзя оставить»: бездомных в Биробиджане бесплатно кормят возле храма

СЕГОДНЯ 10:58 2019-12-05T10:58:37+03:00

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В Биробиджане продолжают реализовать проект «Помочь, нельзя оставить». Он нацелен на бездомных и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Работу в этом направлении начали в 2016 году совместными усилиями мэрии Биробиджана совместно с Комплексным центром социального обслуживания ЕАО.

- В рамках проекта нуждающимся предоставляют горячее питание. Пункт приема пищи работает один раз в неделю по понедельникам с 15.00 возле Храма Святителя Николая. Адрес: улица Шолом-Алейхема, 52, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Отметим, что к реализации проекта также подключились местные предприниматели. Как отметил мэр областного центра Александр Головатый, отрадно, что есть такие люди в городе. Они всегда откликаются и принимают активное участие в добрых делах, направленных на оказание помощи людям, которые по разным причинам оказались в непростой ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU