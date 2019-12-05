Икорный махинатор в Хабаровске исчезал в зданиях после каждого сеанса обмана

СЕГОДНЯ 11:24 2019-12-05T12:10:51+03:00

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В Хабаровске под суд пойдет 46-летний житель Хабаровска, которого обвиняют в мошенничестве. Из материалов дела следует, что фигурант находил торговцев икрой через интернет, созванивался с ними. Он представлялся бизнесменом и говорил, что хочет купить товар.

- Дальше сами пострадавшие привозили икру в краевую столицу из сел. Продукцию фигурант принимал в одном месте, а рассчитаться предлагал в другом. Для этого он предлагал проехать якобы в офис. Торговцы отправлялись с «покупателем», но тот заходил в административное здание и скрывался через сквозной проход двери организации, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В общей сложности подозреваемому удалось выманить у четырех торговцев около 400 килограммов икры. Ущерб от его действий оценили в 850 тысяч рублей. В прошлом фигуранта уже были судимости за мошенничество. На сегодняшний день материалы уголовного дела находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU