2019-12-05T12:00:15+03:00
Недвижимость

Хабаровским компаниям-должникам массово обрезают провода

Такие меры уже помогли сократить потери элекроэнергии на пять миллионов рублей
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Хабаровским компаниям-должникам массово обрезают проводаХабаровским компаниям-должникам массово обрезают проводаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровске энергетики наказали предприятия и компании, не заплатившие по счету за потребленные энергоресурсы. В общей сложности без электричества в краевой столице остались 25 объектов. Также без света оставили шесть жителей частного сектора. Они позволили себе самовольно подключиться к линиям электропередач.

- В каждом районе города работают бригады монтеров, которые объезжают частный сектор. Для сравнения - в начале года они выявляли по 180 случаев воровства электроэнергии, сейчас зарегистрировали только шесть,- рассказала Елена Зотова, начальник службы коммерческого учета АО «Хабаровская Горэлектросеть».

Отметим, что в рамках проводимой работы энергетики также сверяют показания приборов учета. Эти данные помогают сравнить расходы по фактически потребленным ресурсам во всех многоквартирниках и частных домах. Такой подход помог сократить потери электроэнергии в этом году на пять миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Еврейской автономии хищение чужого имущества не признали кражей
Икорный махинатор в Хабаровске исчезал в зданиях после каждого сеанса обмана
«Помочь, нельзя оставить»: бездомных в Биробиджане бесплатно кормят возле храма
В Хабаровске трагически погиб священник Дионисий Проскурин
С пистолетом в руках посетитель кафе в Биробиджане требовал бесплатный ужин
Хабаровчанин заявил об исчезновении супруги и стал подозреваемым в убийстве
В Комсомольске во время метели погиб рыбак
В Хабаровском крае за неделю больше шести тысяч человек заболели ОРВИ
Два гаража сгорели во дворе многоквартирника в ЕАО
Путешественников из Хабаровского края предупреждают о бубонной чуме в Китае
ВТБ открыл сервис оплаты по QR-коду через СБП
Пьяная автолюбительница устроила аварию на перекрестке в Хабаровске
Москвичей на Новом Арбате покормили рыбой и медом из Хабаровского края
В Хабаровске пройдет ярмарка вакансий для водителей
В Хабаровском крае река изменила русло и смыла полкладбища
В Хабаровске утвердили проект самого большого в России аквапарка
В столовой биробиджанской школы начали вскрывать полы
В Хабаровске авиадебошир пытался ударить девушку и рвался в кабину пилотов
В ЕАО одобрили ледовую переправу между селом Нижнеленинское и Тунцзяном
Четырех детей отправили из Хабаровска в Корею на бесплатные операции на сердце