Хабаровским компаниям-должникам массово обрезают провода

СЕГОДНЯ 12:00 2019-12-05T12:00:15+03:00

Такие меры уже помогли сократить потери элекроэнергии на пять миллионов рублей

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В Хабаровске энергетики наказали предприятия и компании, не заплатившие по счету за потребленные энергоресурсы. В общей сложности без электричества в краевой столице остались 25 объектов. Также без света оставили шесть жителей частного сектора. Они позволили себе самовольно подключиться к линиям электропередач.

- В каждом районе города работают бригады монтеров, которые объезжают частный сектор. Для сравнения - в начале года они выявляли по 180 случаев воровства электроэнергии, сейчас зарегистрировали только шесть,- рассказала Елена Зотова, начальник службы коммерческого учета АО «Хабаровская Горэлектросеть».

Отметим, что в рамках проводимой работы энергетики также сверяют показания приборов учета. Эти данные помогают сравнить расходы по фактически потребленным ресурсам во всех многоквартирниках и частных домах. Такой подход помог сократить потери электроэнергии в этом году на пять миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU