2019-12-05T12:18:53+03:00
Происшествия

В Еврейской автономии хищение чужого имущества не признали кражей

Хотя у пострадавшего забрали вещи на сумму в 30 тысяч рублей
Александр ШТААЛЬ
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В Еврейской автономии хищение чужого имущества не признали кражейВ Еврейской автономии хищение чужого имущества не признали кражейФото: Иван ВИСЛОВ
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В Еврейской автономии уголовное расследование кражи начали после проверки прокуратуры. Сотрудники ведомства выясняли законность процессуальных решений и узнали, что работники органа предварительного расследования не нашли повода для разбирательств. Однако поводы были и вполне существенные.

- Так, житель села Алексеевка 17 октября этого года обратился в полицию. Он сообщил, что у него похитили имущество на 30 тысяч рублей. Сотворил это неизвестный, который проник в помещение. Ущерб от его действий заявитель оценил в 30 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По итогу проверки в адрес начальника МОМВД России «Биробиджанский» внесли требование. Согласно этому документу нужно было устранить недочет и возбудить уголовное дело по статье «Кража». Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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