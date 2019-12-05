СЕГОДНЯ 10:48 2019-12-05T10:48:24+03:00

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В Хабаровске трагически погиб священник Дионисий Проскурин. Он также был клириком Хабаровской епархии, первым проректором Хабаровской духовной семинарии. О происшествии стало известно вчера, 4 декабря.

- Правящий архиерей митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, духовенство Хабаровской епархии, сотрудники и преподаватели Хабаровской семинарии выражают сердечные соболезнования в связи с трагической кончиной отца Дионисия. Он был хорошим и добрым человеком, - рассказали в Хабаровской духовной семинарии.

Пока дату и место отпевания священника уточняют. В происшествии разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Справка

Священник Дионисий Проскурин родился 20 марта 1985 года в городе Дрокия республики Молдова. В 2002 году окончил гимназию №1 городе Грайворона, а год спустя поступил в на первый курс Белгородской Православной Духовной семинарии. В 2008 поступил в Московскую Духовную академию на церковно-историческое отделение. Два года спустя закончил заочное обучение на историческом факультете Белгородского государственного университета по специальности «История». С 2009 по 2010 годы работал педагогом в Москве, вел предмет «Основы православной культуры». С 2011 года работает в Хабаровской духовной семинарии в качестве преподавателя, в 2016 году стал первым проректором этого учебного заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU