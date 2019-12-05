2019-12-05T10:48:24+03:00
Общество

В Хабаровске трагически погиб священник Дионисий Проскурин

От происшествии стало известно вчера, 4 декабря
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровске трагически погиб священник Дионисий Проскурин ФОТО: Хабаровская духовная семинарияВ Хабаровске трагически погиб священник Дионисий Проскурин ФОТО: Хабаровская духовная семинария
Изменить размер текста:

В Хабаровске трагически погиб священник Дионисий Проскурин. Он также был клириком Хабаровской епархии, первым проректором Хабаровской духовной семинарии. О происшествии стало известно вчера, 4 декабря.

- Правящий архиерей митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, духовенство Хабаровской епархии, сотрудники и преподаватели Хабаровской семинарии выражают сердечные соболезнования в связи с трагической кончиной отца Дионисия. Он был хорошим и добрым человеком, - рассказали в Хабаровской духовной семинарии.

Пока дату и место отпевания священника уточняют. В происшествии разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Справка

Священник Дионисий Проскурин родился 20 марта 1985 года в городе Дрокия республики Молдова. В 2002 году окончил гимназию №1 городе Грайворона, а год спустя поступил в на первый курс Белгородской Православной Духовной семинарии. В 2008 поступил в Московскую Духовную академию на церковно-историческое отделение. Два года спустя закончил заочное обучение на историческом факультете Белгородского государственного университета по специальности «История». С 2009 по 2010 годы работал педагогом в Москве, вел предмет «Основы православной культуры». С 2011 года работает в Хабаровской духовной семинарии в качестве преподавателя, в 2016 году стал первым проректором этого учебного заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Икорный махинатор в Хабаровске исчезал в зданиях после каждого сеанса обмана
«Помочь, нельзя оставить»: бездомных в Биробиджане бесплатно кормят возле храма
С пистолетом в руках посетитель кафе в Биробиджане требовал бесплатный ужин
Хабаровчанин заявил об исчезновении супруги и стал подозреваемым в убийстве
В Комсомольске во время метели погиб рыбак
В Хабаровском крае за неделю больше шести тысяч человек заболели ОРВИ
Два гаража сгорели во дворе многоквартирника в ЕАО
Путешественников из Хабаровского края предупреждают о бубонной чуме в Китае
ВТБ открыл сервис оплаты по QR-коду через СБП
Пьяная автолюбительница устроила аварию на перекрестке в Хабаровске
Москвичей на Новом Арбате покормили рыбой и медом из Хабаровского края
В Хабаровске пройдет ярмарка вакансий для водителей
В Хабаровском крае река изменила русло и смыла полкладбища
В Хабаровске утвердили проект самого большого в России аквапарка
В столовой биробиджанской школы начали вскрывать полы
В Хабаровске авиадебошир пытался ударить девушку и рвался в кабину пилотов
В ЕАО одобрили ледовую переправу между селом Нижнеленинское и Тунцзяном
Четырех детей отправили из Хабаровска в Корею на бесплатные операции на сердце