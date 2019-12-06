2019-12-06T01:29:54+03:00
Общество

В Хабаровском крае частично сняли ограничение на проезд автобусов по трассам

Возобновилась работа паромной переправы «Ванино-Холмск»
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае частично сняли ограничение на проезд автобусов по трассамВ Хабаровском крае частично сняли ограничение на проезд автобусов по трассамФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровском крае сняли ограничения на проезд автобусов по трассе «Хабаровск-Лидога-Ванино» с подъездом к Комсомольску-на-Амуре. Запрет перестал действовать 5 декабря в 14:00. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что с 12 часов 5 декабря 2019 года возобновилась работа паромной переправы «Ванино-Холмск». Напомним, причиной приостановки движения паромов и пассажирского транспорта стали плохие погодные условия. На сегодняшний день ограничение на проезд продолжает действовать на участке дороги «СелихиноНиколаевск-на-Амуре».

Как отметили в чрезвычайном ведомстве, подразделения МЧС России находятся в готовности для оказания помощи автомобилистам при возникновении происшествий. Организовано круглосуточное дежурство. Автолюбителей убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Если есть возможность, пожалуйста, отложите поездки до улучшения обстановки на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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