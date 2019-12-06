С улиц Хабаровска десятками пропадают рекламные конструкции

СЕГОДНЯ 02:13 2019-12-06T03:15:59+03:00

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В Хабаровске продолжают чистить улицы от незаконной рекламы. Баннеры, растяжки и вывески предприниматели часто выставляют самовольно, не озадачиваясь получением разрешения. Однако через некоторое время им приходится в принудительном порядке убирать объекты. К слову, специалисты городского отдела наружной рекламы отмечают, что количество незаконной рекламы в последнее время сокращается.

- В прошлом месяце с улиц города убрали порядка 100 конструкций. Нерадивым бизнесменам выписали больше 200 предписаний о демонтаже информационных конструкций. Кроме того, в полицию и прокуратуру направили 26 материалов, которые должны послужить поводом для привлечения нарушителей к административной ответственности, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что предпринимателей призывают приводить в порядок рекламные баннеры и щиты. В городе стараются больше внимания уделять размещению социальной рекламы, например, с поздравлениями и призывами вести здоровый образ жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU