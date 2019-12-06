Закрывшийся медцентр в Хабаровске заставили платить по кредиту клиентки

СЕГОДНЯ 02:35 2019-12-06T03:14:56+03:00

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Жительница Хабаровска через суд добилась достойного наказания для медцентра. Предыстория этой ситуации такова – женщина хотела пройти курс лечения и для этого взяла кредит на 133,5 тысячи рублей. Однако ни одной процедуры она так и не прошла, потому что компания закрылась, а заем остался.

- Чтобы решить вопрос, горожанка обратилась в суд. Целью было расторгнуть договор с компанией и перенести обязанность по оплате кредита на саму организацию, которая, в общем-то, и нарушила условия договора. Также она рассчитывала на компенсацию морального вреда, - прокомментировали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

В итоге служители Фемиды приняли сторону истицы. По решению суда договор на оказание услуг расторгли, медцентр, хоть он и закрылся, теперь должен оплатить кредит, а также выплатить клиентке компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч рублей и штраф в размере двух с половиной тысяч рублей. При этом банк пытался опротестовать решение, но Хабаровский краевой суд оставил его без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU