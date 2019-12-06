2019-12-06T03:03:16+03:00
Общество

Сорванную ветром крышу восстановили в многоквартирнике в Хабаровском крае

На работу потратили почти полмиллиона рублей
Александр ШТААЛЬ
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Сорванную ветром крышу восстановили в многоквартирнике в Хабаровском крае ФОТО: Администрация Хабаровского районаСорванную ветром крышу восстановили в многоквартирнике в Хабаровском крае ФОТО: Администрация Хабаровского района
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В Хабаровском районе около двух недель назад сильный ветер сорвал часть металлического покрытия крыши многоквартирного дома №3. Здание находится в квартале Твердохлебово Мирненского сельского поселения. Восстановление кровли провели в этот же день.

- Ремонтом крыши занимались сотрудники управляющей организации. Они утеплили основание кровли минераловатными плитами и укрыли полиэтиленовой пленкой. Это нужно было, чтобы в квартиры верхнего этажа не попадала влага. Отметим, что температура в квартирах за время работ соответствовала нормам. Об этом свидетельствуют результаты замеров, - прокомментировали в администрации Хабаровского района.

Работы по восстановлению кровли многоквартирника обошлись в общей сложности в сумму более 490 тысяч рублей. Деньги на эти цели выделили из бюджета Хабаровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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