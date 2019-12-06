2019-12-06T03:39:13+03:00
Происшествия

В магазине Хабаровска покупателя ударили ножом в спину, пока тот выбирал товар

Нападавшего задержал полицейский, который так вовремя оказался рядом
Александр ШТААЛЬ
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В магазине Хабаровска покупателя ударили ножом в спину, пока тот выбирал товарВ магазине Хабаровска покупателя ударили ножом в спину, пока тот выбирал товарФото: Олег ЗОЛОТО
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В Хабаровске закончилось расследование уголовного дела о поножовщине в одном из магазинов города. Происшествие случилось в сентябре этого года. Из материалов дела следует, что вечером в павильон зашел фигурант. В помещении было много людей, но это обстоятельство не смутило злоумышленника.

- Он подошел к покупателю, который изучал товар на стеллаже, и ударил его ножом в спину. К счастью, рядом оказался полицейский Константин Фидоренко. В свой выходной старший сержант обезоружил нападавшего и задержал его, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Константину также помогли неравнодушные очевидцы. Они удерживали смутьяна, пока полицейский оказывал потерпевшему первую медицинскую помощь. Раненного покупателя с проникающим ножевым ранением доставили в стационар.

В ходе расследования выяснили, что 47-летний подсудимый и потерпевший знакомы. Чуть ранее они поссорились, пока распивали спиртное. Свой поступок злоумышленник объяснил желанием отомстить обидчику за оскорбление. В отношении мужчины завели уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Материалы уже находятся в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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