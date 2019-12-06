СЕГОДНЯ 03:54 2019-12-06T03:54:28+03:00

Больше 100 хабаровчан дождались квартир в долгострое через 12 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Хабаровске наконец-то сдали долгострой на улице Тихоокеанской. Это дом 12 лет назад начала строить компания «Мыс» на деньги дольщиков. Однако застройщик с поставленной задачей не справился, потом и вовсе объявил о банкротстве. По этой причине в период с 2011 по 2013 годы работы на объекте вообще не велись.

- Далее этим домом занялась компания «СамСтрой», но работы велись низкими темпами. Также застройщик допускал переносы срока ввода объекта строительства в эксплуатацию, что привело к особому контролю со стороны органов прокуратуры края, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В итоге 29 ноября 2019 года в комитете государственного строительного надзора правительства Хабаровского края выдали заключение. Согласно документу построенный дом соответствует требованиям проектной документации. Также уже получили разрешение на ввод дома в эксплуатацию от администрации Хабаровска. Сейчас квартиры передают дольщикам.

ИСТОЧНИК KP.RU