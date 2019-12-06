Ушел из жизни заместитель мэра Комсомольска Виктор Рулев

СЕГОДНЯ 04:08 2019-12-06T04:08:54+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре 5 декабря скоропостижно скончался заместитель мэра Виктор Семенович Рулев. Он 14 лет руководил Центральным округом города. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Коллеги и близкие запомнят его, как человека, который очень любил город Юности и много сделал для его развития. Виктор Семенович не был коренным комсомольчанином, но искренне любил город, в котором живет и работает. Он много лет работал на предприятиях большой энергетики. Своими делами он заслужил уважение коллег и тех, кому довелось с ним сотрудничать. В частности Виктор Семенович многое сделал для защиты города от наводнения в 2013 и 2019 годах.

Свои соболезнования близким Виктора Семеновича Рулева выразили мэр Александр Жорник, председатель Комсомольской-на-Амуре городской Думы Владимир Гинзбург, депутаты городской Думы и администрация города. Память о нем навсегда останется в сердцах комсомольчан.

ИСТОЧНИК KP.RU