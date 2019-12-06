СЕГОДНЯ 04:58 2019-12-06T06:08:11+03:00

В Хабаровском крае целая семья чуть не погибла в доме, загоревшемся от огня на сковороде Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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В минувшие сутки, 5 декабря, в селе Тавлинка загорелся частный дом. По предварительной информации, возгорание случилось на кухне. На плите стояла сковорода с растительным маслом, которое загорелось. Потом огонь попал на потолок, отделанный потолочной плиткой. Пламя быстро распространялось в помещении. Чтобы выйти на улицу, погорельцам нужно было пройти через кухню, что они и сделали.

- Мать с сыном выскочили первыми из огня, отец какое-то время пытался сам ликвидировать пламя. Пострадавших на машине скорой медицинской помощи с ожогами различной степени тяжести доставили в больницу поселка Березовый. Оттуда рейсом санавиации женщину и пятилетнего ребенка доставили в Хабаровск. Мальчик получил ожоги, в том числе дыхательных путей. Мужчина проходит лечение в Солнечном районе, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим, что во время полета за состоянием маленького пациента следили врачи территориального центра медицины катастроф. По прибытию в краевую столицу мальчика доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU