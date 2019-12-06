2019-12-06T06:07:16+03:00
Общество

Жительнице Биробиджана «светит» до 20 лет тюрьмы за героин

У фигурантки изъяли в общей сложности 160 граммов наркотика
Александр ШТААЛЬ
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Жительнице Биробиджана «светит» до 20 лет тюрьмы за героинЖительнице Биробиджана «светит» до 20 лет тюрьмы за героинФото: Олег ЗОЛОТО
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В Биробиджане полицейским удалось задержать 43-летнюю местную жительницу, промышлявшую сбытом героина. Подозреваемая хранила наркотики у себя дома и на съемной квартире. Во время обысков у нее изъяли в общей сложности 198 полимерных свертков с запрещенным веществом.

- Находки отдали на экспертизу. Результат исследований подтвердил, что в внутри находился героин, общий вес которого составил более 160 граммов. С точки зрения уголовного кодекса это расценивается как крупный размер. Также у фигурантки нашли крупную сумму денег, сотовые телефоны с несколькими сим-картами, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

В отношении женщины уже возбудили и расследуют уголовные дела за приготовление к незаконному сбыту наркотического средства и незаконный сбыт наркотических средств, совершенные в крупном размере. На время разбирательств женщина будет находиться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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