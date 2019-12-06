Законопроект «о зеленом щите» в Хабаровском крае прошел общественный контроль

СЕГОДНЯ 05:54 2019-12-06T06:06:06+03:00

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В Хабаровском крае законопроект «о зеленом щите» прошел общественный контроль. Об этом сообщил Алексей Сабитов, председатель комитета по охране окружающей среды, на заседании общественного совета министерства природных ресурсов края. Участники Общественного совета одобрили его единогласно.

В в соответствии с законом № 7-ФЗ полномочия Закдумы края и правительства края в сфере создания лесопарковых зеленых поясов в регионе будут разграничены. В этом нормативном документе есть положения, согласно которым решения о создании, изменении и упразднении лесопаркового зеленого пояса, а также об отказе в этих процедурах принимает законодательный орган госвласти в регионе. Также закон диктует, что решение создать лесопарковый зеленый пояс на территории нескольких субъектов страны и определять его площади и отказывать в его создании принимает Правительство России по согласованию с региональными властями.

Новый законопроект подразумевает согласование указанного решения правительства России с Законодательной думой края. Устанавливать или менять границы лесопаркового зеленого пояса в соответствии с законом 7-ФЗ может уполномоченный орган госвласти в регионе. Законопроектом предлагается данные полномочия закрепить за правительством края.

ИСТОЧНИК KP.RU