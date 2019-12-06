В Хабаровском крае заработает первое социальное такси для лежачих больных

СЕГОДНЯ 06:13 2019-12-06T08:23:22+03:00

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В Хабаровском крае с 2020 года заработает первое социальное такси для лежачих больных. Воспользоваться этой услугой смогут жители Хабаровска и Хабаровского района.

- Потребность в данной услуге назрела давно. Люди часто звонят и спрашивают, кто может помочь. Подобные услуги могут оказать коммерческие такси, но тарифы достигают трех тысяч рублей. Мы сейчас просчитываем стоимость, - прокомментировала Евгения Федосеева, исполняющий обязанности директора Хабаровского комплексного центра социального обслуживания населения.

Напомним, в регионе с 2013 года успешно работает служба социального такси. В автопарке четыре легковых и восемь специализированных автомобилей с подъемниками. Воспользоваться услугой могут инвалиды и пожилые граждане старше 80 лет. Пока ни одна из имеющихся машин не предназначена для перевозки лежачих больных. Купленный спецавтомобиль на базе Lada Largus оборудован тележкой-каталкой, мягкими носилками, приемным складывающимся устройством. Есть пассажирские места для сопровождающих.

ИСТОЧНИК KP.RU