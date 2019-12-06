2019-12-06T08:22:34+03:00
Общество

Редких бабочек из Хабаровского края занесут в Красную Книгу

Пока списки беспозвоночных находятся на утверждении в минприроды России
Александр ШТААЛЬ
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Редких бабочек из Хабаровского края занесут в Красную КнигуРедких бабочек из Хабаровского края занесут в Красную КнигуФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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Редкие бабочки из Хабаровского края попали в список беспозвоночных, которые собираются занести в Красную Книгу России. Предложенных «кандидатов» уже обсудили на втором заседании комиссии по редким и находящимся под угрозой видам.

- Спешу обрадовать, что наши предложения по списку редких видов бабочек услышаны. Из представителей других отрядов насекомых остаются корейская восковая пчела Apis cerana, которая есть в Дурмине, реликтовый дровосек Callipogon relictus и дальневосточный жук-отшельник Osmoderma davidis, - рассказал Владимир Дубатолов, ведущий научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Радостным событием доцент биологических наук поделился после того, как получил из комиссии и совета экспертов список видов насекомых для нового издания Красной Книги, который передадут в министерство. Теперь основная задача – дождаться, когда минприроды России утвердит новый перечень редких видов беспозвоночных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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