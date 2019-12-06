2019-12-06T08:18:56+03:00
Общество

Россельхозбанк предлагает новогодние ставки на потребительские кредиты

В преддверии праздников Россельхозбанк запустил акцию «Новогодняя»
Петр САМСОНОВ
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Россельхозбанк предлагает новогодние ставки на потребительские кредитыРоссельхозбанк предлагает новогодние ставки на потребительские кредиты
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В преддверии праздников Россельхозбанк запустил акцию «Новогодняя», в рамках которой предлагает физическим лицам кредит без обеспечения по ставке от 7,5% годовых.

Потребительский кредит в рамках специального предложения «Новогодняя» предоставляется на любые цели гражданам РФ на срок до 5 лет включительно по ставке от 7,5% до 11,5% годовых в зависимости от срока кредита и категории клиента. Срок кредита может быть продлен до 7 лет физическим лицам, получающим заработную плату на счет в АО «Россельхозбанк», «надежным» клиентам Банка, а также работникам бюджетных организаций. Сумма кредита варьируется от 30 тысяч рублей до 3 миллионов рублей включительно. Предложение будет действовать до 1 марта 2020 года.

- Накануне Нового года мы наблюдаем классический рост спроса на кредитные продукты, поэтому всегда стремимся расширять и улучшать продуктовую линейку. Уверен, что с помощью нового кредитного продукта РСХБ наши клиенты смогут сделать поистине желанные подарки своим близким и воплотить в жизнь те мечты, которые откладывали на конец года, - отметила Юлия Деменюк, руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания РСХБ.

С подробной информацией об условиях выдачи кредитов АО «Россельхозбанк» можно ознакомиться на сайте банка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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