2019-12-06T08:15:05+03:00
Общество

Скорость не имеет значения

Стали известны предпочтения абонентов при выборе мобильного интернета
Петр САМСОНОВ
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Скорость не имеет значенияСкорость не имеет значения
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Российские абоненты сотовой связи перестали ассоциировать качество мобильного интернета со скоростью. Только 2% из них при выборе оператора смотрят на этот показатель, а подавляющее большинство абонентов даже не подозревает, какой скоростью мобильного интернета пользуется.

К таким выводам пришли эксперты AC&M, проанализировав предпочтения пользователей мобильной связи в 2019 году*.

- Более 70% потребителей не рассматривают скорость доступа в интернет как приоритетный фактор качества. В мире рядового, пусть и продвинутого, потребителя мобильной связи не сформировалось чёткого представления о том, какая скорость доступа достаточно высока, а какую следует считать непростительно низкой, — говорится в тексте исследования.

Среди опрошенных потребителей 42% считают, что приоритет при выборе сети – покрытие стандарта LTE. А вот для каждого пятого респондента важна стабильность работы сети. В сознании рядового потребителя качество мобильного интернета – это возможность пользоваться привычными сервисами (мессенджеры, соцсети, видеостриминг, игры) в любом месте и в любое время. Массовый абонент однозначно озабочен тем, чтобы в его смартфоне как можно реже пропадал значок LTE и не обращает внимание на то, как операторы соревнуются за звание самого быстрого.

Аналитики AC&M также оценили удовлетворённость потребителей качеством мобильной связи разных операторов. По показателю «совершенно устраивает» в большинстве городов-миллионников лидирует МТС.

Опрос проводился в конце третьего квартала 2019 года по случайной выборке из 3200 абонентов активных пользователей мобильного интернета и обладателей смартфонов в шести крупных городах России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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