2019-12-06T08:13:26+03:00
Общество

В Комсомольске изменили расписание пассажирских поездов

По новым правилам составы поедут, начиная с 8 декабря
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске изменили расписание пассажирских поездовВ Комсомольске изменили расписание пассажирских поездовФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Комсомольске-на-Амуре изменили расписание пассажирских поездов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По новым правилам составы будут ездить, начиная с 8 декабря. С этого дня рейс № 667 будет отправляться из Комсомольска-на-Амуре в 21:05 и прибывать в Хабаровск в 6:10. Отправление пассажирского поезда №668 из Хабаровска в 21:07, прибытие в Комсомольск-на-Амуре в 6:10.

Из Советской Гавани поезд №351 прибудет в Комсомольск-на-Амуре в 7:01, отправится из Комсомольска-на-Амуре в 8:06. Отправление пассажирского поезда №352 «Владивосток-Совгавань» в 17:20, прибытие в Комсомольск-на-Амуре в 17:50, отправление из Комсомольска-на-Амуре в 19:00.

Пассажирский поезд №363 из Комсомольска-на-Амуре будет отравляться в 18:29, прибывать в Тынду в 6:20. Поезд №364 «Тында-Комсомольск-на-Амуре» будет отбывать в 16:36, прибывать в Комсомольск-на-Амуре в 6:28.

Также с 9 декабря пассажирский проезд №667 будет отбывать из Комсомольска-на-Амуре в 21:05, прибывать в Хабаровск в 6:10. Поезд рейса №668 из Хабаровска отправится в 21:07, прибудет в Комсомольск в 6:12.

Из Советской Гавани состав рейса №351 прибудет в Комсомольск-на-Амуре в 6:50, отправляться будет из города Юности в 7:55. Отправление поезда №352 «Владивосток-Совгавань» в 17:20, прибытие в Комсомольск-на-Амуре в 17:46, отправление из Комсомольска-на-Амуре в 18:56.

Еще один рейс №363 из Комсомольска-на-Амуре в Тынду будет отправляться в 18:29, прибывать в город назначения в 6:30. Отправление пассажирского поезда №364 «Тында-Комсомольск-на-Амуре» в 16:36, прибытие в Комсомольск-на-Амуре в 6:51.

Также с 10 декабря проезд №667 будет отправляться из Комсомольска в 21:05, прибывать в Хабаровск в 6:10. Отправляться состав рейса №668 из Хабаровска будет в 21:07, прибывать в Комсомольск в 6:12.

Поезда №351, следующие из Советской Гавани в Комсомольск-на-Амуре будет прибывать в 6:50, отбывать из Комсомольска-на-Амуре в 7:55. Поезд №352, следующий сообщением «Владивосток-Совгавань», будет отбывать в 17:20, прибывать в Комсомольск-на-Амуре в 17:46, отправляться из Комсомольска-на-Амуре в 18:56.

Поезд №363 отправляться будет из Комсомольска-на-Амуре в 18:29, прибывать в Тынду в 7:05, а поезд №364 «Тында-Комсомольск-на-Амуре» - отправляться в 16:36, прибывать в Комсомольск-на-Амуре в 6:53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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